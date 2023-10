Anche a Parigi 2024 niente calcio italiano: l’ultima partecipazione a Pechino

Non ci sarà calcio italiano alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il verdetto era nell’aria, ma è diventato ufficiale a Malmö, dove la nazionale femminile di Andrea Soncin ha subìto il pareggio dell’1-1 della Svezia al 96′ nella quarta giornata della Women’s Nations League. Al vantaggio delle azzurre con Valentina Giacinti al 57, ha risposto Linda Sembrant con un colpo di testa. Anche con una vittoria il cammino delle azzurre sarebbe stato in salita, ma adesso il gap con la Spagna non si può più colmare. Nella classifica del girone guidano le campionesse del mondo con 12 punti, poi la Svezia a quota 7, le azzurre a 4 e chiude la Svizzera fanalino di coda a zero. La Nations League femminile assegna il pass olimpico alle due finaliste delle final four. Se la Francia, paese ospitante, è tra le finaliste, la squadra terza classificata occupa il posto rimanente per i Giochi Olimpici. Un discorso che però non riguarda più l’Italia. Così come non riguarda più l’Italia maschile. La possibilità di qualificarsi per le Olimpiadi è sfumata al 65′ del match europeo con la Norvegia, quando Botheim ha frantumato le speranze degli azzurrini di Nicolato. Come Londra, Rio de Janeiro e Tokyo, anche Parigi sarà un Olimpiade senza calcio italiano. Sembra passata una vita da quando Giuseppe Rossi e il fuori quota Tommaso Rocchi trascinarono la nazionale olimpica di calcio fino ai quarti di finale ai Giochi del 2008 di Pechino. L’ultimo gol degli azzurri alle Olimpiadi è proprio dell’ex attaccante di Fiorentina e Villarreal, che pochi mesi fa ha annunciato il ritiro.