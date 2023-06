Olimpiadi invernali 2030, la Svezia pensa di presentare la propria candidatura

La prossima tappa dei Giochi Olimpici invernali sarà a Milano-Cortina nel 2026, ma nel frattempo si pensa già al 2030 e, tra i Paesi che potrebbero presentare la candidatura, c’è anche la Svezia. La Nazione scandinava, infatti, è sempre più intenzionata provare ad organizzare le Olimpiadi a Stoccolma. Il presidente del Comitato olimpico svedese Hans von Uthmann ha detto che sono in corso dei primi dialoghi con il Comitato olimpico internazionale; come seconda fase del processo di candidatura.

I diritti di hosting sembrano essere a portata di mano per la Svezia perché le altre opzioni del Cio in Giappone e negli Stati Uniti sono di fatto già sfumate. Sarà la nona candidatura olimpica invernale per il paese che ha ospitato le Olimpiadi estive nel 1912. “Il nostro studio preliminare mostra che la Svezia ha l’opportunità, il know-how e la volontà di organizzare i Giochi invernali nel 2030”, ha affermato Hans von disse Uthmann.