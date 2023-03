Milano-Cortina, Santanchè: “Prontissimi, faremo le migliori Olimpiadi”

Daniela Santanchè, ministro del Turismo, ha parlato a margine dell’evento sulla percezione mi Rete delle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina. “Siamo prontissimi e faremo le migliori Olimpiadi”, ha annunciato. E sulla domanda dei ritardi nella preparazione dell’evento olimpico ha ammesso: “Sono stati superati tutti. Avete vissuto tutti voi l’Expo a Milano, dove c’era il dibattito quotidiano sui giornali che si era in ritardo e che non si faceva. Poi, come avete visto, l’Expo è stata una manifestazione che non soltanto ha cambiato Milano ma è stata una grande opportunità, che soprattutto si è fatta. Noi faremo ancora meglio, non abbiate dubbi e non cominciate con questo dibattito”.