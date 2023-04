Milano-Cortina 2026, Thomas Bach: “Meloni una grande sostenitrice dei Giochi”

“Non vedo l’ora di avere un incontro amichevole con la premier Giorgia Meloni. Ho potuto constatare che lei è una forte sostenitrice delle Olimpiadi invernali in Italia”. Lo ha detto Thomas Bach, presidente del Cio, parlando con i giornalisti a margine della sua visita nella sede della Fondazione Milano Cortina 2026. “Preferirei parlare prima di tutto con lei personalmente – ha aggiunto -, sarà il seguito di un incontro e di una conversazione che abbiamo avuto dopo la sua elezione e prima della sua nomina”. E sulla pista di pattinaggio veloce in Fiera a Rho: “E’ una decisione del comitato organizzatore che noi supportiamo, nel senso che siamo sempre stati del parere che la pista per il pattinaggio di velocità di Baselga di Piné non fosse l’ideale per ragioni di sostenibilità e di legacy, per cui non vediamo l’ora che sia realizzato questo progetto qui a Milano”.