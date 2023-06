Milano-Cortina 2026, Sindaco Sala: “Non temiamo ritardi”

“Noi non temiamo ritardi sui lavori. Non sono per niente preoccupato. È chiaro che oggi ogni progetto e ogni costruzione costi molto di più di quanto previsto 2 o 3 anni fa. A Milano tutte le opere le fanno i privati ed è chiaro che di fronte a costi maggiori ci si domandi come fare a rientrare degli investimenti. Quindi c’è più un problema di gestione dei costi che di tempi ma sono tranquillo sull’evoluzione dei lavori”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a SkyTg24, parlando delle Olimpiadi di Milano-Cortina.