Milano-Cortina 2026, Salvini: “Per la pista da bob l’opzione piemontese è un piano B”

Le Olimpiadi del 2026 “si chiamano Milano-Cortina e l’obiettivo è di tenere gli interventi tra Milano e Cortina, però avere un’opzione piemontese per un piano B, un’exit strategy, è sicuramente importante”. A dirlo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a Chiomonte (Torino) a margine della consegna del cantiere per lo scavo dalla parte italiana del ‘tunnel di base’ della Tav, a proposito dell’ipotesi dello sliding center di Cesana. “Ringrazio il Piemonte che si è messo a disposizione, come l’aveva fatto per la pista di pattinaggio – ha aggiunto, a proposito del nodo irrisolto della pista da bob per i Giochi del 2026 – faremo la pista per il bob dove è sicuro che si possa fare, dove c’è minor spesa e minor impatto ambientale”.