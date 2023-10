Milano-Cortina 2026, Sala: “Decisione giusta, pista bob a St.Moritz sarebbe più conveniente”

E’ di questa mattina l’annuncio che porterà le gare di bob, skeleton e slittino fuori dall’Italia ai Giochi di Milano-Cortina 2026. “Credo che, con rispetto di Cortina e del mio collega sindaco, sia una decisione giusta trovare un’altra alternativa alla pista di bob. Se fosse Sankt Moritz a noi andrebbe molto bene come sistema perché farebbe risparmiare”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Statale. “Io capisco perché obiettivamente non è contemporaneo spendere così tanti soldi per un’opera che poi non viene utilizzata – ha aggiunto -. E credo che si possa avere un Villaggio olimpico unico a Livigno, quindi quello significa molto risparmio”.