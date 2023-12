Milano-Cortina 2026, Cirio: “Gran lavoro per rimettere in corsa la pista di Cesana”

Con la pista di Cesana “abbiamo fatto un grande lavoro per rimetterla in corsa ed evitare che anche una sola gara delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolga all’estero. Ringraziamo il ministro Abodi, domani si deciderà e poi si farà una battaglia al Cio”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a proposito della pista da bob dei Giochi Olimpici invernali in programma nel 2026. Nel pomeriggio di oggi è in programma la cabina di regia, mentre domani si riunirà il CdA della Fondazione Milano-Cortina. Il Comitato olimpico internazionale aveva già bocciato la soluzione di Cesana ai primi di novembre e quasi un mese dopo ha ribadito la sua contrarietà.