Milano-Cortina 2026, Berruto (Pd): “Pista da bob investimento inutile e non sostenibile”

Alla vigilia dell’esame parlamentare del decreto Milano-Cortina, Mauro Berruto, responsabile sport del Pd, componente della Commissione Cultura della Camera, ha parlato della pista da bob di Cortina in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026: “L’esame del decreto Olimpiadi alla Camera deve essere l’occasione per tornare a sensibilizzare l’opinione pubblica su investimenti inutili e non sostenibili da un punto di vista ambientale ed economico. Un esempio è quello della pista di Cortina su cui il governo, nonostante il parere negativo del Cio, sta andando avanti per ragioni propagandistiche“.

“L’opera rischia di non essere utilizzata neanche per lo scopo per la quale viene costruita e di creare molti problemi nel post olimpico come nel caso dell’ingloriosa fine della pista di Cesana che dal 2011. Inoltre il costo è stimato in 120 milioni di euro di denaro pubblico – ha proseguito Berruto – Il Pd porterà questo tema in tutte le sedi istituzionali per evitare che questo investimento costituisca un macroscopico danno ambientale e erariale“.