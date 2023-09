Milano-Cortina 2026, Attilio Fontana: “Aziende interessate per la pista da bob”

“Non dovrebbero esserci più problemi, gli impianti alla Fiera sono partiti e sono in anticipo rispetto alle previsioni. Sul Pala Santa Giulia abbiamo raggiunto un accordo con i costruttori che hanno ribadito l’impegno a consegnare la struttura entro metà del 2025. La pista da bob è l’ultimo problema che doveva essere risolto”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine del seminario ‘Youth, Olympics 2026 and regional growth: a unique opportunity’. Poi ha rivelato: “In questi giorni ci sono una serie di interlocuzioni con aziende interessate a realizzare la pista, quindi a quel punto credo non ci saranno più problemi”.