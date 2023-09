Canoa Slalom, Mondiali 2023: finale per Ceccon e pass olimpico. Carta per Parigi anche dal C1 femminile

Giornata di semifinali e finali per la canadese ai Mondiali di canoa slalom in corso di svolgimento a Lee Valley, in Gran Bretagna. Prima gara in programma la semifinale del C1 femminile con due azzurre impegnate: Marta Bertoncelli non riesce a trovare un piazzamento nelle prime 10 posizioni e dice quindi addio alle speranze di medaglia dato che non accede all’atto conclusivo della competizione. Il bicchiere è in ogni caso mezzo pieno, considerata la conquista di un pass Olimpico non nominale in vista di Parigi 2024 dato che quest’oggi venivano assegnate esattamente 12 carte per le atlete in gara. Ventunesima Elena Borghi, in una gara in cui il miglior tempo l’ha messo a segno Monica Doria Vilarrubla davanti alla statunitense Leibfarth e all’australiana Fox.

Nella gara maschile riesce a raggiungere il doppio obiettivo, invece, Paolo Ceccon. L’azzurro chiude in 101.22 con due penalità e riesce per il rotto della cuffia ad acciuffare la decima posizione utile per entrare nella finale in programma nel pomeriggio. Anche in questo caso arriva una carta olimpica nazione per l’Italia per i prossimi Giochi di Parigi. Ceccon tornerà in acqua alle 15:12 per provare a conquistare una medaglia. Brutta prova per Raffaello Ivaldi, il quale aveva chiuso in seconda posizione la batteria di due giorni fa. Quest’oggi l’azzurro non si è ripetuto, arrivando ventiquattresimo con un distacco di oltre 11″ dal leader Savsek.