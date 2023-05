Curling, Constantini in vista di Milano-Cortina 2026: “Sarà un’Olimpiade emozionante”

L’atleta di curling azzurra, Stefania Constantini, campionessa olimpica nel doppio misto del curling con Amos Mosaner, durante l’evento “Il Foglio a San Siro”, ha rilasciato delle dichiarazioni all’Agenzia Italpress in merito ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026: “Sarà un’Olimpiade in casa, sarà emozionante. Cercheremo di dare il massimo. La medaglia d’oro a Pechino 2022? È il sogno di ogni atleta, ancora non me ne rendo conto, è stato qualcosa di straordinario. Questa medaglia è stata sicuramente una spinta per il nostro sport, si sta costruendo sicuramente una base per il futuro. Ma è una spinta che si sta mantenendo anche grazie ai risultati che tutte le selezioni, maschili e femminili, stanno facendo”.

MOSANER “PROVEREMO AD ANDARE A MEDAGLIA” MILANO (ITALPRESS) –

Anche il suo compagno di squadra Amos Mosaner non vede l’ora che arrivi l’attesissimo appuntamento con i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026: “Saranno qualcosa di meraviglioso. Speriamo di esserci, poi i direttori tecnici faranno le loro scelte, noi cercheremo di farci trovare pronti. Obiettivi? Prima vogliamo parteciparvi, poi proveremo a puntare a qualsiasi medaglia, di qualsiasi colore. Giocare le Olimpiadi in casa sarà qualcosa di meraviglioso“.

“Il nostro è uno sport di nicchia, già farlo conoscere è stato qualcosa di grande, abbiamo avuto tante persone che poi hanno iniziato. Facciamo ancora tanta fatica questo sport viene trasmesso soltanto durante le olimpiadi, con più promozione sicuramente in molti potrebbero avvicinarsi”, ha concluso l’azzurro.