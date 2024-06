Settecolli 2024, Barelli: “Attenzione di sport e cultura sugli Internazionali. Vi aspettiamo!”

Ai nastri di partenza la sessantesima edizione del Trofeo Settecolli IP – Internazionali di Nuoto, attesa da venerdì 21 a domenica 23 giugno allo Stadio del Nuoto, in quella che tutti definisco la “piscina più bella del mondo”, con circa 1000 atleti in rappresentanza di 52 Nazioni. L’Italia parteciperà alle tre giornate di gara con la squadra Nazionale al gran completo per l’ultimo test in vista dei Giochi di Parigi 2024 e il Settebello vicecampione del mondo giocherà venerdì sera contro la Francia, che si avvicina all’impegno olimpico da padrona di casa.

Dalla Sala Conferenze delle Piscine del Foro Italico, a Roma, il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, ha presentato ufficialmente l’evento insieme al Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, al Direttore Generale Agenzia ICE – Italian Trade & Investment Agency per il progetto “Sport e Promozione del Made in Italy” Lorenzo Galanti, all’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, al DT della nazionale azzurra Cesare Butini, al CT della nazionale di pallanuoto Sandro Campagna, accompagnato dal capitano Francesco Di Fulvio e dal portierone Marco Del Lungo, ai campioni Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Sarah Sjoestroem e Daniel Wiffen. Presenti, inoltre, il Presidente della Federazione Italiana Paralimpica Roberto Valori con Alessia Scortechini, campionessa paralimpica con la 4×100 stile libero e campionessa mondiale ed europea; Daniele Longo, Direttore Marketing & Innovation di IP – Gruppo Api, title sponsor dell’evento. Il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, in Germania con l’ad Diego Nepi Molineris, per sostenere la nazionale di calcio che affronterà la Spagna ai campioni europei, ha partecipato inviando un video-messaggio. In sala anche gli azzurri Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Paolo Conte Bonin.

“Voglio ringraziare tutto le autorità presenti, gli atleti che daranno spettacolo durante questi tre giorni, le cinquantadue delegazioni, i nostri sponsor storici e quelli nuovi che sono entrati a far parte della famiglia della Federazione Italiana Nuoto: IP naming sponsor del Settecolli, Enel che riabbraccia il nostro mondo dopo l’esaltante campionato europeo di Roma 2022”, dichiara il presidente Paolo Barelli.

“Sono onorato di sottolineare anche la sinergia con l’Agenzia ICE per il progetto “Sport e Promozione del Made in Italy”. L’attenzione rivolta agli Internazionali di Nuoto dimostra il valore culturale del meeting che raccoglie trasversalmente molti asset industriali del Paese, trascendendo gli aspetti prettamente sportivi divulgati attraverso le geste dei nostri campioni. L’evento sarà pure l’occasione per promuovere ulteriori iniziativa, tra cui “Acqua e Vita” che intende raggiungere i più giovani con la conoscenza della cultura e la sicurezza acquatica nell’ambito delle attività per formare gli assistenti bagnanti e sostenerne l’attività di controllo lungo 8.000 chilometri di coste italiane”, continua Barelli.

“Questa è la sessantesima edizione del Settecolli ed è un momento storico. Non so quante manifestazioni sportive internazionali abbiano tale longevità. Peraltro venerdì sera, alle 21.00, il Settecolli sarà impreziosito anche dal test match preolimpico di pallanuoto tra Italia e Francia: una partità importante a poche settimane dalle Olimpiadi. Inoltre ospiteremo, come ogni anno, gli atleti della FINP; tra questi ci sarà Manuel Bortuzzo, un nostro atleta. Il Settecolli, insomma, ancora una volta garantirà spettacolo ed emozioni. Buon divertimento a tutti”, conclude il presidente federale.

“Sento di essere ad una riunione di famiglia, perché tantissime volte ho fatto le scale e mi sono tuffato nella piscina del Foro Italico. Ho un amore incondizionato nei confronti del nuoto e spero si possa sviluppare ancora di più con il progetto Acqua e Vita. Questa è una tappa di transito per le Olimpiadi e sarò presente anche io domani sera per Italia-Francia. Provo affetto e rispetto per l’impegno di tutti gli atleti e l’auspicio è di vederli competitivi anche a Parigi tra poche settimane. Mi piace l’impegno che la Federazione Italiana Nuoto porta avanti quotidianamente in tutta Italia, a sostegno delle società che portano avanti la missione di aprire le piscine ogni mattina nonostante tutte le difficoltà. Apprezzo particolarmente infine il progetto “Acqua evita”: dobbiamo alfabetizzarci, avere una cultura dell’acqua elemento che va rispettato per rispettare la vita. È inammissibile che ancora oggi ogni giorno ci siano dei morti per annegamento. È un progetto che va supportato per garantire la sicurezza di tutti, con l’auspicio di portare, come in Francia, il nuoto nelle scuole perché l’istruzione parte proprio da lì”, racconta il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel suo intervento moderato da Massimiliano Rosolino.

“Il Settecolli è un altro evento sportivo internazionale ospitato da Roma, l’undicesimo in pochissimi mesi, e ciò sta portando a un risveglio del turismo nella città e quindi un grande indotto che si traduce anche in occupazione. Tra Roma Capitale e la Federazione Italiana Nuoto c’è una grande collaborazione sugli impianti sportivi e tra poco ci sarà la nuova apertura del Centro Federale di Varco San Paolo e ci sono in progetto altre riaperture. Adesso però mi aspetto di assistere allo Stadio del Nuoto a tre giornate di grande nuoto”, evidenzia in conclusione l’Assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato.