Chi è Laura Giuliani, telecronista Polonia-Olanda su Sky: carriera portiere Milan e Nazionale

31 anni appena compiuti per Laura Giuliani, che non avrebbe bisogno di presentazioni perché da anni è l’apprezzata portiere della Nazionale italiana femminile, in passato alla Juventus e adesso al Milan. Ma la giocatrice, che a luglio con le azzurre giocherà due partite decisive per Euro 2025, è impegnata anche in Euro 2024 maschile, visto che fa parte della squadra dei talent di Sky Sport. E per l’emittente commenterà affiancando Andrea Marinozzi la partita Polonia-Olanda. Una piacevole sorpresa, visto che con competenza e precisione ha già dimostrato di essere tagliata per questo ruolo nell’amichevole Olanda-Islanda. Ora però si fa sul serio, c’è il suo debutto in una telecronaca degli Europei, anche se a breve, come ha raccontato proprio a Sky Sport, c’è un altro grande appuntamento personale per lei, il matrimonio.

CARRIERA E CURIOSITA’ SU LAURA GIULIANI

Laura Giuliani è nata a Milano il 5 giugno del 1993 ed è cresciuta tra le fila de La Benvenuta, poi è stata ingaggiata dal Como ed esordisce in Serie A a diciotto anni nel 2011. Dopo alcune annate in Germania è tornata in Italia con la Juventus, protagonista assoluto della striscia di titoli vinti, quindi da tre anni difende i pali del Milan. E’ universalmente riconosciuta come una delle migliori portiere del calcio femminile, un ruolo che spesso non è esente da critiche nel comunque non supportabile paragone col calcio maschile. Punto fermo assoluto della Nazionale. Ha esordito nel 2014 e ben presto è diventata la titolare dei pali azzurri, giocando agli ultimi due Mondiali. Per lei ora doppio appuntamento Europeo: quello da commentare e quello da conquistare sul campo.