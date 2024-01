Paltrinieri, obiettivo Parigi 2024: “Spero di essere competitivo. Futuro? Ancora non ho deciso”

In un’intervista a ‘La Repubblica‘, Gregorio Paltrinieri ha parlato del grande obiettivo stagionale, le Olimpiadi di Parigi 2024: “Fisicamente sto bene, anche per aver saltato il primo appuntamento internazionale dal 2011, ovvero gli Europei in vasca corta. Insieme al mio allenatore stiamo provando a risparmiare energie e concentrarci sugli obiettivi. Il mio augurio è quello di essere competitivo su tutte le distanze; allo stato attuale non saprei dire a quante e quali medaglie puntare“.

“La Senna è un palcoscenico scintillante e anche se l’acqua è sporca preferisco di gran lunga nuotare in un’atmosfera del genere a Parigi che in un bacino anonimo – ha proseguito SuperGreg, per poi fare chiarezza sul discorso portabandiera – A me non hanno detto nulla, ma ovviamente sarebbe un grande piacere e onore“. Infine, sulla possibilità che sia la sua ultima Olimpiade: “Ci sarà tempo per decidere. Ho sempre pensato che gareggiare soltanto per partecipare e non per vincere è una cosa che mi sarebbe stata stretta. Se c’è una cosa che mi tiene attaccato a questo sport non è nuotare ma poter vincere. Valuterò anche in base a come andrà quest’estate“.