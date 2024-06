Nuoto, Trofeo Settecolli 2024: Pilato e Martinenghi show anche in batteria, bene Burdisso

Che siano finali o batterie, Benedetta Pilato regala spettacolo al Trofeo Settecolli 2024 in corso a Roma. Dopo la vittoria nei 100 rana, la campionessa pugliese torna in acqua per le batterie dei 50 e sbaraglia la concorrenza nuotando un bellissimo 29.99. L’unica ad andare sotto la soglia dei 30″, ma alle sue spalle ci sono solo azzurre: prima Angiolini (30.58), poi Castiglioni (30.69). Non sono da meno gli uomini nella stessa gara. Risponde presente all’appello Nicolò Martinenghi in 26.56 (non lontanissimo dal suo record di 26.33), seguito da Ludovico Blu Art Viberti (26.87) e Simone Cerasuolo (26.94). E prima di Adam Peaty c’è ancora un altro azzurro, Federico Poggio (26.96)

Dopo la sfida nei 100 dorso di venerdì, Michele Lamberti è l’unico a scendere sotto i 25” in mattinata nei 50, nuotando in 24”83. Quarto tempo per il primatista italiano Thomas Ceccon (25”33), preceduto da Basseto e Matsuyama. Federico Burdisso si riscatta nei 200 farfalla con il miglior crono in 1:57.39, tallonato a 60 centesimi di distanza da Giacomo Carini, mentre è quarto Alberto Razzetti (1:59.28).

Quarta piazza anche per Margherita Panziera (1:01.24) nei 100 dorso comandati dalla 30enne olandese Touissant, mentre è tra le migliori tre di sessione Costanza Cocconcelli nei 100 farfalla (59.00): meglio di lei solamente la giapponese Ikee e la svedese campionessa europea Hansson. I 400 misti sono di marca britannica: al femminile è in testa Colbert (4:41.00) con quasi due secondi di vantaggio sulla ungherese Hosszu (quarta Sara Franceschi in 4:44.15), tra gli uomini bene Litchfield (4:15.47) ma da segnalare anche il terzo tempo di Pier Andrea Matteazzi (4:17.46). Nei 100 stile, Alessandro Miressi raccoglie il terzo tempo (48.90), nella gara al femminile ci sono tra le migliori otto Sofia Morini (54.72), Emma Virginia Menicucci (54.79) e Chiara Tarantino (54.91)