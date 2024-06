F1 GP Spagna 2024: enorme incendio in hospitality paddock McLaren, evacuato d’urgenza (VIDEO)

E’ stata evacuata l’hospitality del paddock della McLaren a Barcellona a causa di un incendio scoppiato pochi minuti fa prima delle prove libere 3 del GP di F1 in Spagna. Improvvisamente fiamme altissime, per cause da accertare, hanno avvolto l’hospitaly del paddock del team di Woking e sul posto sono arrivati ​​i vigili del fuoco e l’ambulanza. I paramedici hanno portato via un uomo in barella, nessuna conseguenza per fortuna per i dipendenti in arancione che sono riusciti a evacuare dalla zona interessata dal fuoco. Ecco di seguito alcune prime immagini.

Secondo quanto riferito in diretta da Sky Sport, l’incendio è scoppiato ai piani alti dell’hospitality, poi il fumo è sceso al piano terra. Non è scoppiato invece in cucina come diffuso nelle prime ore. Due vigili del fuoco sono stati portati via per delle cure, intossicati dal fumo. La prima ipotesi è legata a un cortocircuito elettrico.