Nuoto, Settecolli 2023: Ceccon bene nelle batterie dei 100 dorso, Pilato fuori dalla finale dei 100 rana

Conferme, indicazioni e qualche sorpresa nelle batterie della prima giornata del Trofeo Settecolli 2023 di nuoto. Protagonista della mattinata è Thomas Ceccon che nei 100 dorso trova subito il miglior tempo in 53”89, precedendo Simone Stefani in 54”53, il greco Apostolos Christou in 54”77 e Michele Lamberti in 54”98. A seguire nei 50 dorso la canadese campionessa del mondo in carica Kylie Masse domina in 27”92. Avanzano in finale Costanza Cocconcelli (miglior azzurra col 4° tempo generale in 28”26), Silvia Scalia (7° in 28”44), Anita Gastaldi (8°in 28”47) e Francesca Pasquino (9°, 28”52). Nei 400 stile libero si mette in evidenza Matteo Ciampi che in 3’48”27 si lascia alle spalle il primatista italiano (3’43”23) Gabriele Detti in 3’48”64. Nei 200 stile libero spicca la campionessa europea di Roma 2022 Marrit Steenbergen che sigla il tempo migliore in 1’58”11.

Prove di sfida a due invece nei 100 rana: Arno Kamminga e il primatista italiano (58”26) Nicolò Martinenghi sono gli unici sotto il minuto, ma è il 27enne olandese per ora il più veloce con i suoi 58”97 contro il 59”85 dell’azzurro. Al femminile è la giapponese Reona Anoki ad imporsi in 1’06”20, mentre è terza la primatista italiana Arianna Castiglioni in 1’07”30. Undicesima e fuori dalla finale Benedetta Pilato che chiude in 1’07”96 in un periodo che non la vede al top anche per via degli impegni scolastici (è in pieno clima di esame di maturità). Nei 100 farfalla riflettori puntati sul 21enne svizzero Noé Ponti che non tradisce e mette la firma su un buon 51”40, davanti a Piero Codia (51”75). Nei 50 farfalla la scena è tutta di Sarah Sjostrom che timbra un super 25”42. Quarto tempo per Silvia Di Pietro che chiude in 26”27. La mattinata è stata chiusa dai 50 stile libero maschili con il campione del mondo ed europeo Benjamin Proud che trova il miglior crono in 21”92, dieci centesimi meglio di Lorenzo Zazzeri. che chiude in 22”02. Quarto tempo invece per Alessandro Miressi in 22”12, preceduto dall’ucraino Andrii Govorov (22”10). Alle 18:00 al via le finali.