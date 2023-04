Sinner, che record: meglio di Federer, Nadal, Djokovic e Murray

Jannik Sinner sempre più nella storia del tennis italiano. Il tennista altoatesino ha battuto in due set, 6-2 6-2, Lorenzo Musetti, uscito vincente dalla battaglia contro Djokovic, e ha centrato la terza semifinale 1000 su tre 1000 disputati della stagione. Il numero 8 della classifica Atp ha stabilito un nuovo record, diventa il tennista più giovane dell’era Open a raggiungere le semifinali di Indian Wells, Miami e Montecarlo. E’ il quinto della storia a riuscirci insieme e meglio di Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Grande inizio di 2023 per il numero 1 italiano che attualmente è terzo nella race per le Atp Finals, dietro Medvedev e Djokovic, e secondo per vittorie, 25, dietro solo a Medvedev primo a 29.