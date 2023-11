Nuoto salvamento, morto a 74 anni il ct della nazionale Antonello Cano

E’ morto a 74 anni Antonello Cano, commissario tecnico della nazionale italiana di nuoto per salvamento, che si è arreso al termine di una lunga malattia. Una perdita importante per tutto il movimento azzurro, che perde colui che ricopriva il ruolo di ct dal 1999. Dopo una carriera da atleta nel nuoto per salvamento, Cano aveva proseguito come allenatore nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro per poi appunto assumere il ruolo di allenatore della nazionale azzurra dopo essere diventato tecnico federale già nel 1978. Alla guida dell’Italia Cano ha raccolto la bellezza di 429 medaglie, di cui 168 d’oro, 134 d’argento e 127 di bronzo. Di queste ben 80 medaglie sono arrivate ai World Games, le olimpiadi degli sport non olimpici, dove Cano ha collezionato 24 ori, 32 argenti e 24 bronzi