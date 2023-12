Nuoto, Razzetti sul pass per Parigi: “Un sogno, obiettivo centrare le finali nei 200 e nei 400 misti”

Il neo titolo italiano nei 200 e nei 400 misti, è ritornato sul trionfo agli Assoluti di Riccione con conseguente pass staccato per le Olimpiadi di Parigi 2024: “Ci tenevo molto, nel 2021 lo avevo sfiorato per soli 3 centesimi. Era il record nel nuoto italiano maschile che reggeva da più tempo. I 400 misti sono la gara più difficile e più faticosa. La qualificazione per Parigi è il coronamento di un sogno. Arriverò in Francia più maturo rispetto a Tokyo. L’obiettivo è centrale le finali nei 200 e nei 400 misti. Il gruppo dell’Italnuoto è di altissimo livello. In tanti lotteremo per le medaglie sia a Parigi che ai Mondiali di Doha a febbraio. Mi trovo bene con tutti, siamo ragazzi allenati e preparati a ogni competizione. Nel weekend – prosegue Razzetti – mi concentro su altri sport come calcio e motori. Tifo Genoa e Gudmundsson è un grande giocatore. Aspetto anche il ritorno in condizione di Retegui. In Formula 1 la Ferrari non passa un bel momento, ma nelle Moto sono felicissimo per la vittoria di Bagnaia”.

“