Nuoto, Quadarella: “Torno a casa con un’altra consapevolezza”

Dodici medaglie (2-5-5), tre in più rispetto all’edizione di Budapest 2022 (5-2-2). Gli azzurri rientrati dai Mondiali di nuoto di Doha hanno motivi per sorridere all’aeroporto di Fiumicino, dove i campioni italiani si sono salutati con l’appuntamento per la ripresa degli allenamenti. Con le sue due medaglie d’oro nei 1500 e negli 800 stile libero, Simona Quadarella è stata la protagonista assoluta della spedizione italiana in Qatar. “È un ritorno a casa bellissimo e con un’altra consapevolezza – ha detto appena sbarcata la campionessa romana – Sono felice dei risultati ottenuti. Parigi? Ora la testa è ai Campionati assoluti a Riccione tra due settimane. Ci sarò e, da lì, cominceremo a lavorare bene in vista dell’Olimpiade di Parigi”. Prima di lei, solo Federica Pellegrini, per l’Italnuoto, era stata la nuotatrice capace di vincere due ori in un’edizione mondiale (Roma 2009 e Shanghai 2011).