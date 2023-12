Nuoto, Quadarella: “Gli Europei non erano iniziati bene, felice per l’oro nei 400 stile”

“I miei Europei in vasca corta non erano iniziati nel migliore dei modi, ma sono finiti molto bene grazie all’oro nei 400. Sono molto contenta di questa medaglia e va bene così, anche perché stiamo lavorando duro perché l’obiettivo sono le Olimpiadi”. Queste le parole di, a margine del premio “Sport e Cultura”, al Salone d’Onore del Coni premiata sul palco da Novella Calligaris con la benemerenza ASI. La nuotatrice italiana ha poi parlato anche degli obiettivi più imminenti come “i Mondiali di febbraio che sono sicuramente una tappa importante, ma di passaggio, verso le Olimpiadi”, conclude.