Nuoto, prima giornata Assoluti Riccione 2023: Quadarella vince e stacca il pass per i Mondiali in Giappone, qualificati De Tullio, Angiolini, Razzetti, Franceschi e Deplano

Si è appena conclusa la sessione pomeridiana della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione 2023.

Aprono il pomeriggio le finali Junior, B e A dei 50 metri maschili dorso. Nella finale Junior vince Bacico in 25”80 davanti a Del Signore, 26”03, e Candeloro, 26”27. Nella finale B Glessi scende sotto il 26 e fa 25”99 chiudendo davanti a Brambillaschi, 26”11, e Gazzillo, 26”17. Nella finale A Ceccon, 24”93, la spunta su Lamberti, 24”95, ma non centra la convocazione automatica ai Mondiali di Fukuoka, per cui serviva scendere sotto il 24”70.

Nella serie veloce degli 800 stile libero femminili grande prestazione di Simona Quadarella che chiude in 8’21”14, seguono Cesarano e Gabbrielleschi, e scende sotto il tempo necessario per ottenere la qualificazione al Mondiale diventando la prima atleta a comporre lo scacchiere italiano che a luglio andrà in Giappone.

Seguono le finale Junior, B e A dei 400 metri maschili stile libero. Nella finale Junior vince Griffante in 3’55”97 rimontando Mao, 3’56”09, e Alessandri, 4’00”44. Nella finale B super prova di Ragaini che fa segnare un ottimo 3’51”31 spuntandola su Acerenza, 3’51”94. Nella finale A vince Marco De Tullio che chiude in 3’44”69 staccando il secondo pass della giornata per i Mondiali scendendo 31 centesimi sotto il tempo limite, 3’45”00. Seguono l’atleta del Circolo Canottieri Aniene Lamberti e Ciampi, autore di una grande prima parte di gara ma di una seconda parte poco fluida. Male Detti che conclude 5° dietro a Luca De Tullio.

Seguono le finali Junior, B e A dei 100 metri rana femminili. Vince la finale Junior Gorlier in 1’10”47. Nella finale B vince Principi in volata su Lucchesi. Nell’attesa finale A, con Benedetta Pilato grande assente, Angiolini sorprende Carraro e Castiglioni in volata e centra la qualificazione al Mondiale in Giappone facendo segnare un ottimo 1’06”18. Anche Carraro e Castiglioni sono scese sotto il tempo limite ma per ottenere il pass sarebbero dovute scendere sotto il tempo della tabella B ovvero 1’06”09.

Successivamente si sono svolte le finale Junior, B e A dei 200 metri farfalla maschili. Nella finale Junior vince Palmisani, 2’03”15, davanti a Lucarelli e Lintuy. Nella finale A Razzetti, 1’54”98, non tradisce le attese e batte in volata Burdisso, 1’55”61, e Carini, 1’55”67, centrando la qualificazione ai Mondiali di Fukuoka.

Tornano in vasca le donne con le finali Junior, B e A dei 400 metri misti. Vince la finale B Patetta in 4’49”14 davanti a Ratti, 4’50”65, e Conti, 4’50”87. Nella finale A domina una super Sara Franceschi che rifila oltre 5 secondi a Cusinato e Pirovano facendo segnare un 4’35”98 che regala all’atleta delle Fiamme Gialle la qualificazione al Mondiale in Giappone.

L’ultima prova individuale ad andare in scena sono stati i 50 metri stile libero maschili. Nella finale Junior vince Ballarati in 22”72 e in quella B vince Serio in 22”55. Nella finale A Deplano, nonostante qualche errore nella respirazione a fine vasca, riesce a centrare la sesta qualificazione di giornata nuotando in 21”89. Chiude secondo Miressi in 22”12, non a suo agio nella distanza breve, seguito da Zazzeri in 22”24.