Nuoto, Paltrinieri: “Non ho una gara preferita per Parigi 2024, voglio farle bene tutte”

“Alle Olimpiadi non c’è una gara cui tengo di più, non ho preferenza su niente, vorrei farle bene tutte e pensare a vincere. Se poi devo togliere qualche gara lo farò”. Queste le parole di Gregorio Paltrinieri, fuoriclasse del nuoto azzurro, a Sky Sport in un’intervista che è allo stesso tempo bilancio dell’anno concluso e strizza anche l’occhio a Parigi 2024: “Che voto mio darei? Sette, qualcosa di buono è stato fatto. Pensavo di qualificarmi per i Giochi di Parigi, sono stato bene in acqua in tutto questo periodo, bene come non accadeva da tanto tempo. Ero veloce ed efficace e fiducioso di fare il tempo. Non era così scontato farlo, ma la preparazione faceva bene sperare. Spero nei mondiali in acque libere a Doha. E sarà una bella esperienza anche poter nuotare nella Senna a Parigi. Faccio dieci allenamenti a settimana, di circa due ore e mezza. Il periodo natalizio non cambia tanto, abbiamo i Mondiali a fine gennaio. La dieta? Semplice, cerco di mangiare il più possibile”. E sul buon momento dello sport italiano: “Mi sono ispirato a tanti campioni, tipo Alberto Tomba. Ricordo di averlo ammirato tanto per la sua cattiveria, spero di divertirmi e soprattutto essere cattivi in acqua. La nostra nazionale? Abbiamo dei pezzi importanti da 90. Siamo molto forti in questo momento”.