Nuoto, l’oro olimpico Keller condannato a 6 mesi di domiciliari per l’assalto a Capitol Hill

C’è anche un ex oro olimpico tra coloro condannati per l’assalto a Capitol Hill avvenuto il 6 gennaio del 2021. Klete Keller, ora 41enne, è stato condannato a tre anni di libertà vigilata e sei mesi di detenzione domiciliare dopo essersi dichiarato colpevole nel settembre 2021 di un’accusa di ostruzione a un procedimento ufficiale dinanzi al Congresso. Keller era tra i sostenitori dell’ex presidente Donald Trump che ha preso d’assalto il Congresso mentre i legislatori si incontravano per certificare la vittoria elettorale di Joe Biden.

L’ex nuotatore è stato ripreso mentre all’interno del Campidoglio gridava parolacce contro l’allora presidente della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi e il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer. Successivamente è stato identificato a causa di una giacca sportiva del Team USA che indossava in quel momento. “Klete Derik Keller una volta indossava la bandiera americana come olimpionico”, hanno scritto i pubblici ministeri in una nota prima della sentenza, in cui chiedevano una pena detentiva di 10 mesi. “Il 6 gennaio 2021 ha gettato quella bandiera in un bidone della spazzatura.”