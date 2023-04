Nuoto, Mondiali Fukuoka 2023: Gran Bretagna senza Adam Peaty

Adam Peaty non è stato inserito nella rosa della Gran Bretagna per i Mondiali di nuoto di questa estate, che si disputeranno a Fukuoka, in Giappone, dal 14 al 30 luglio, senza “tempistiche specifiche” previste per il ritorno del tre volte campione olimpico. In una dichiarazione fatta sui social il mese scorso, Peaty ha detto di essere “stanco” e di “non godersi lo sport come ho fatto negli ultimi dieci anni”. Tuttavia, il 28enne ha anche aggiunto che intendeva ancora competere ai Giochi Olimpici del 2024 a Parigi. Nel team britannico, composto da 28 atleti, ci sono sei campioni olimpici (Freya Anderson, Tom Dean, Anna Hopkin, James Guy, Matt Richards e Duncan Scott) e due campioni del mondo (Ben Proud e James Wilby).