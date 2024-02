Rafaela Pimenta: “Pogba potrebbe tornare in campo domani, è pronto per qualsiasi situazione”

Nonostante la sospensione per la positività al testosterone, riscontrata in un controllo effettuato dopo Udinese-Juventus, il centrocampista Paul Pogba si sta allenando nel migliore dei modi, con la speranza di tornare presto in campo. A dirlo è la sua agente, Rafaela Pimenta, intervenuta ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. “Pogba potrebbe tornare in campo domani. È pronto per qualsiasi situazione, lui è così prende un colpo, lo digerisce e va avanti, ma non in modo irresponsabile, al contrario – assicura Pimenta -. Si allena sapendo che deve essere pronto e che deve prepararsi per esserlo. A volte di proposito gli chiedo se non è meglio pensare di fare qualcos’altro. Lui si arrabbia da matti, mi dice che non capisco, che lui deve allenarsi, giocare, vincere e terminare il percorso che ha iniziato”. Per questo, spiega l’agente, Paul “sarebbe pronto anche a giocare domani, non lascia andare un giorno. Ovviamente sono momento difficili da vivere e da superare, ma lui è un campione anche a livello mentale”.