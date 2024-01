Nuoto, Mondiali Doha 2024: niente Paltrinieri nella 10 km, al suo posto Dario Verani

Saranno Dario Verani e Domenico Acerenza i due nuotatori italiani che prenderanno parte alla 10 km dei Mondiali di Doha 2024 presso l’Old Port della capitale del Qatar. Su indicazione del coordinatore delle squadre nazionali Stefano Rubaudo – in accordo con Fabrizio Antonelli, allenatore di Gregorio Paltrinieri – toccherà ai due andare a caccia dei pass olimpici per l’Italfondo, che già ha acquisito con lo stesso Paltrinieri i titoli per gareggiare nella Senna.

Ma per quale motivo non gareggerà SuperGreg? Perché, oltre alle carte olimpiche che assegnano le gare in Qatar, sono previsti posti in aggiunta occupabili dagli atleti che parteciperanno a 800 e 1500 stile libero ai Giochi di Parigi (a patto che la federazione abbia uno slot libero). Dato che Paltrinieri ha già staccato il pass nei 1500 agli assoluti di Riccione, è stato scelto di preservarlo e schierare dunque altri due azzurri.

Il programma in Qatar prevede un’iniziale doppia seduta in piscina presso l’impianto della Qatar University, mentre le prove generali sono previste per il 2 febbraio direttamente all’Old Port. Dal 3 all’8 febbraio invece prenderanno il via le gare a Doha, con i nuotatori che proveranno a conquistare le carte olimpiche in palio.