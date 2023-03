Nuoto, meeting Città di Firenze 2023: dominanti Quadarella e De Tullio nei 400 stile libero

Il meeting Città di Firenze di nuoto si chiude con una giornata all’insegna di Simona Quadarella e Marco De Tullio, con i due atleti che dominano in lungo e in largo le rispettive gare conclusive e regalano spettacolo alla Piscina Bellariva. Quadarella, già campionessa negli 800 stile libero, ha fatto suoi anche i 400 stile libero, così come De Tullio nel maschile si è preso di forza i 200 e i 400 stile libero. Stravincono anche le proprie gare Federico Burdisso e Martina Carraro, rispettivamente nella farfalla e nella rana, mentre Silvia Scalia conquista il primo posto nel dorso. Podio nei 50 stile libero per Lorenzo Zazzeri, secondo in una gara vinta da Leonardo Deplano. Infine, Sara Franceschi e Alberto Razzetti fanno loro le rispettive gare nei misti.

400 STILE LIBERO FEMMINILE

Simona Quadarella 4’05’’65 Antonietta Cesarano 4’10”20 Noemi Cesarano 4’13”58

400 STILE LIBERO MASCHILE

Marco De Tullio 3’51”67 Gabriele Detti 3’51”78 Matteo Lamberti 3’52”17

100 FARFALLA MASCHILE

Federico Burdisso 53”12 Michele Busa 53”92 Gianmarco Sansone 53”93

100 FARFALLA FEMMINILE

Ilaria Bianchi 59”07 Giulia D’Innocenzo 59”40 Elena Capretta 1’00”58

50 DORSO FEMMINILE

Silvia Scalia 28”36 Francesca Pasquino 28”67 Sara Curtis 28”88

50 DORSO MASCHILE

Michele Lamberti 25”65 Lorenzo Mora 26”02 Gianluca Andolfi 26”19

100 RANA FEMMINILE

Martina Carraro 1’06”97 Lisa Angiolini 1’07”60 Arianna Castiglioni 1’07”79

100 RANA MASCHILE

Federico Poggio 1’00”00 Simone Cerasuolo 1’01”09 Alessandro Pinzuti 1’09”95

50 STILE LIBERO FEMMINILE

Silvia Di Pierro 25”37 Costanza Cocconcelli 25”48 Sara Curtis 25”53

50 STILE LIBERO MASCHILE