Nuoto, Leonarduzzi al Corriere: “Alcune frasi non le ho dette” ma la Rai prende provvedimenti

di Valerio Carriero

Dopo la denuncia sui social, il telecronista Lorenzo Leonarduzzi ha voluto dire la sua al Corriere della Sera. “Prendo le distanze da tutto quello che è stato captato da un microfono rimasto acceso per esigenze tecniche e lontano un metro e mezzo da me. Alcune di queste frasi che mi sono state attribuite non le ho proprio dette”, spiega a proposito delle accuse su frasi sessiste e di body shaming nel corso della telecronaca di tuffi ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. “Sono parole che non mi appartengono, lontane dal mio modo di essere e pronunciate fuori onda mentre chiacchieravo col collega. Sono già stato vittima un paio di anni fa di un incidente increscioso. A maggior ragione ora sto particolarmente attento a quello che dico. Non voglio che la mia professionalità venga macchiata da queste situazioni (qui il precedente)“.

La Rai, però, ha intanto avviato una procedura di “contestazione disciplinare”. “Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando ad una ‘battuta da bar’ quanto andato in onda – spiega l’Ad Roberto Sergio – ho chiesto al Direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico”. Da domani le telecronache dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, saranno curate da Nicola Sangiorgio.

“Prendiamo atto positivamente della scelta della RAI di far rientrare giornalista e commentatore delle gare dei tuffi. L’Usigrai ritiene gravissimo quanto accaduto durante le telecronache di alcune gare dei mondiali di nuoto. L’azione disciplinare annunciata dai vertici RAI serva a individuare anche le responsabilità nell’intera linea di comando, per scongiurare che fatti del genere possano verificarsi ancora. E non fa nessuna differenza che la telecronaca non sia andata in onda sul canale, ma sul sito; e che i due commentatori in quel momento credessero di non essere ascoltati. Quando un collega si trova davanti a un microfono della RAI, inviato a un evento internazionale, non può permettersi di proferire le frasi sessiste che in molti hanno ascoltato, nemmeno come battuta”, è la nota su quanto avvenuto dell’esecutivo Usigrai.