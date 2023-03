Dopo nove anni Katie Ledecky non riesce a vincere una finale alle ProSeries. La sua impressionante striscia si è conclusa nella tappa di Fort Lauderdale, in Florida. La Ledecky è arrivata seconda nei 200 stile, alle spalle della 16enne canadese Summer McIntosh (1’54″13). Era dal 2014, quando fu superata da Allison Schmitt, che la fuoriclasse statunitense non veniva sconfitta.