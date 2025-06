Tijjani Reijnders al Manchester City, c’è l’accordo: le cifre e i dettagli del trasferimento dal Milan.

Quella passeggiata all’ultima partita in casa del Milan, a conti fatti, aveva il sapore di un addio quanto mai imminente. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista olandese Tijjani Reijnders sarebbe vicinissimo al Manchester City di Pep Guardiola, che lo sta corteggiando da mesi e ha già mostrato interesse per lui prima della fine del campionato.

Milan, Reijnders e i numeri con la maglia rossonera

I numeri parlano chiaro: nelle 37 partite disputate la scorsa stagione nella sola Serie A, il centrocampista offensivo ha siglato ben 10 gol e confezionato 4 assist, numeri che sembrano quelli di un centravanti. A completarne il quadro, fisicità, personalità e duttilità, che fanno di lui un calciatore determinante in qualsiasi contesto e in qualsiasi squadra.

Non stupisce che i Citizens, oltre al Real Madrid in precedenza, abbiano puntato gli occhi su di lui e che le offerte al Milan siano state molte e insistenti. Alla fine, il “Diavolo” sembra aver ceduto e l’olandese è pronto a salutare Milano per raggiungere la Premier League.

Reijnders al Manchester City: le cifre dell’affare

Sempre stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, Tijjani Reijnders è un giocatore del Manchester City perché c’è già l’accordo verbale tra i due club nel bel mezzo della sosta Nazionali.

Le cifre dell’affare si aggirano attorno ai 70 milioni di euro, un valore considerevole e che permetterebbe al Milan di puntare a qualche rinforzo di caratura sul mercato. La cessione del centrocampista olandese, pronto a disputare la prossima Champions League, in ogni caso, non sarà facile da rimpiazzare.