Nuoto, Italiani Assoluti seconda giornata: pass olimpico per Ceccon e Pilato

In aggiornamento i risultati in diretta della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti invernali di nuoto 2023. In palio i pass olimpici per Parigi 2024 e precedentemente per i Mondiali di Doha 2024.

Nella prima finale, quella dei 100 dorso maschili, il primatista mondiale Thomas Ceccon vince e conquista il pass olimpico con il tempo di 52.82. A seguire Michele Lamberti, che con 53.76 stacca il pass per Doha 2024. Terzo Lorenzo Mora con il tempo di 54.21. Le parole di Thomas: “Sono contento perché ho raggiunto l’obiettivo. Non sono stato bene in queste ultime settimane: ho avuto qualche problema. Sono molto felice per Michele, si merita questo tempo“.

Nella finale dei 50 stile femminili vince Cocconcelli con 28.32, a seguire Toma e Scalia, che delude le attese. Tempi non validi per la qualificazione mondiale.

Nella terza finale dei 400 stile maschili vince Marco De Tullio in 3’47”36: tempo che non basta né per Doha né per Parigi. Secondo Marchello con un ottimo finale in 3’47”87, terzo Ciampi in 3’48”16.

Nella finale dei 100 rana maschili vince Viberti e fa saltare il banco con 59.38 e si qualifica per Doha. Secondo Poggio e terzo Martinenghi, che assieme a Cerasuolo deludono nuotando male.

Nell’attesissima finale dei 100 rana femminili, Benedetta Pilato vince in 1’05″80 e si qualifica alle Olimpiadi con restando ad un decimo dal record italiano! Seguono senza pass Castiglioni e Carraro.

Nei 100 delfino maschili con 52.37 Gianmarco Sansone fa saltare il banco e vince la gara. Secondo Burdisso e terzo Razzetti: deludente soprattutto il secondo classificato, con una brutta prima vasca.