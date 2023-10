Nuoto, Gabriele Detti punta Parigi 2024: “Obiettivo quarta Olimpiade, voglio centrare questo sogno”

Presente al Trofeo Città di Firenze, Gabriele Detti ha voluto scoprire le carte e rilanciare l’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione mondiale 2017 sugli 800 metri e due volte bronzo olimpico a Rio 2016 ha così spiegato le sue sensazioni: “Sarebbe la quarta Olimpiade per me, ho 30 anni ma voglio dettare ancora la mia agenda – spiega il toscano – E’ un sogno che voglio centrare, tutto il resto che ci sarà prima dei Giochi conta e non conta. Se non ci credessi non farei ancora 9 chilometri in acqua ogni giorno.”

Detti, sesto nei 400 stile a Tokyo 2020, ha anche espresso la gioia di far parte della squadra azzurra: “Chi ha parlato nel corso degli anni di spaccature e divisioni ha sempre detto solo stupidaggini, da quando ci sono io che sono arrivato nella stagione 2011/2012 la caratteristica principale è sempre stata la grande unione del gruppo. Voglio ancora indossare la maglia azzurra.”