Nuoto di fondo, Mondiali: le due 10 km previste per il 6 agosto

In quel di Parigi c’è attesa per il Nuoto di Fondo e nello specifico per le due 10 km in acque libere. La gara dei 10000 metri sarà anche da test evento olimpico nella Senna. Nel corso dei Mondiali di nuoto si è stabilito che la data per le due gare di fondo sarà il 6 agosto 2023. Si inizierà alle 7.30 con la gara femminile per poi passare, alle 11.30 alla gara maschile.

Queste le principali protagoniste azzurre nella 10 km femminile: Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) e Arianna Bridi (Esercito/Trento Nuoto); alle 11.30 invece, andranno in scena per l’Italia: Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli), Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli), Marcello Guidi (Fiamme Oro) e Dario Verani (Esercito/Livorno Aquatics). Nello staff, con il coordinatore tecnico del settore Stefano Rubaudo, i tecnici Fabrizio Antonelli, Massimiliano Lombardi, Giovanni Pistelli e il biomeccanico Roberto Baldassarre.