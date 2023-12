Nuoto, Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023: avanza Martinenghi nei 200 rana. Sette azzurri centrano le semi

Quarta mattinata di gare all’Acquatics Center di Otopeni per gli Europei di nuoto in vasca corta. L’Italia nel pomeriggio punterà a risalire posizioni in un medagliere che la vede al momento in quinta posizione con ben otto metalli, ma soltanto un oro fin qui conquistato. Ma prima di dedicarci alle finali del pomeriggio, c’è spazio per le batterie di altre sei gare.

La giornata si è aperta con i 100 dorso donne, dove Margherita Panziera proverà a rifarsi dopo il podio sfiorato ieri. L’azzurra accede con agio alla semifinale nuotando in 58″75 e ottenendo il nono posto complessivo. Sempre in campo femminile da segnalare l’ottima prestazione di Giulia D’Innocenzo, che al suo debutto nella competizione è quinta nei 100 farfalla in 57″70; nulla da fare, invece, per Anna Polieri, ventesima ed eliminata in 58″70. Costanza Cocconcelli, che sarebbe dovuta essere l’unica nostra rappresentante nei 200 misti, ha dato forfeit.

Per quanto riguarda gli uomini, Matteo Ciampi e Marco De Tullio centrano l’obiettivo semifinale nei 200 stile libero. Crono di 1’44″16 che vale il nono tempo per Ciampi, mentre De Tullio è 13° in 1’44″91. Avanza anche Nicolò Martinenghi, che nei 200 rana è 8° in 2’06″81 dopo l’argento di ieri. Infine, conquistano un pass per il penultimo atto Michele Busa (22″86) e Christian Ferraro (23″17) nei 50 farfalla; fuori Matteo Rivolta in 23″19.