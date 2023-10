Nuoto: Dominate the Water, sbarca a Palermo il circuito di gare ideato da Gregorio Paltrinieri

Si è chiusa questa mattina la prima giornata delle tappe finali di Dominate The Water, il circuito di gare di nuoto in acque libere ideato dal fuoriclasse del nuoto italiano, Gregorio Paltrinieri, campione del mondo e olimpico e tra gli atleti più rappresentativi del nostro sport.

Nelle acque di Mondello, tantissima la partecipazione di pubblico, con duecento sportivi, agonisti e amatori, che hanno preso parte alla tre chilometri di nuoto in mare aperto, a fianco dell’antico stabilimento balneare ex Charleston.

Gregorio Paltrinieri, naturalmente sul gradino più alto del podio, uscito dall’acqua ha dichiarato: “Mondello è la spiaggia più bella del mondo. Invidio davvero chi è nato e cresciuto qui. Sono molto legato alla Sicilia e contentissimo di avere scelto Palermo come tappa finale del tour”.

Al secondo posto si è classificato Tiziano Tripodi, diciassette anni, mentre al terzo posto Giovanni Lauricella, sedici anni, entrambi agonisti categoria juniores.

Al termine della gara, Paltrinieri ha annunciato che parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto al Centro di accoglienza Padre Nostro di Brancaccio.

“È importante per la città ospitare manifestazioni di questo genere che coniugano sport, grazie anche alla presenza di un campione olimpico come Gregorio Paltrinieri, ma anche temi di grande attualità che possono essere da stimolo per i nostri giovani e le imprese come la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Per questa ragione, l’amministrazione appoggerà sempre e sosterrà eventi di questa valenza in città”, ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“Da amante dello sport sono felice che nel golfo di Mondello andrà in onda la manifestazione di nuoto ideata dal campione Paltrinieri. Un evento che ha come parole chiave: inclusione e rispetto per l’ambiente. Adottare politiche sostenibili è oggi prerogativa di ogni impresa e di ogni comunità. Sviluppo e sostenibilità devono camminare in un binario unico”, ha aggiunto l’assesore regionale alle attività produttive, Edy Tamajo: “Questo deve essere il principio guida nelle scelte aziendali. Senza il rispetto per il pianeta, per le sue risorse – limitate – e per le generazioni che verranno, non è infatti possibile immaginare un domani sostenibile. In questo scenario, anche le imprese sono chiamate a fare la loro parte e ad adottare comportamenti aziendali responsabili, inclusivi e sostenibili”.

“L’evento, oltre ad avere un carattere sportivo di grande importanza, ha un valore notevole per la nostra città sia in chiave turistica che sociale. I giovani possono vedere nei campioni dello sport un esempio da seguire e anche per questo abbiamo coinvolto diverse scuole del territorio che hanno sposato l’iniziativa e che parteciperanno con i loro studenti”, ha concluso l’assessore comunale al turismo, sport e politiche giovanili.