Nuoto, Coppa del Mondo Berlino 2023: Ceccon in finale nei 100 dorso

Thomas Ceccon si qualifica per la finale dei 100 dorso con il secondo crono nella prima tappa della World Cup all’Europasportpark di Berlino. Il 23enne di Schio vice campione iridato, oro europeo e primatista italiano (51″60) chiude in 54″78, alle spalle del 33enne giapponese Ryosuke Irie in 54″67. Il fuoriclasse azzurro, dopo essersi consultato con il tecnico Burlina, ha deciso di rinunciare alle batterie dei 200 stile e dei 50 farfalla. Niente finale dei 200 rana invece per Nicolò Martinenghi. Il 24enne di Varese è infatti nono in 2’14″31 e per essere dei migliori otto doveva far meglio del 2’14″6 dell’austriaco Christopher Rothbauer. Miglior tempo per l’olandese Arno Kammina in 2’11″01.