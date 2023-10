Nuoto, Città di Firenze: bis per Lamberti, Carraro e Bacico. Squilli per Cesarano e Detti

Sessione pomeridiana dell’ultima giornata del primo “Città di Firenze” meeting in vasca lunga organizzato dalla Rn Florentia. Nei 400 stile libero si parte con gli squilli di Noemi Cesarano ed un motivato Gabriele Detti. La 20enne di partenopea ha siglato la terza prestazione personale di sempre in 4’11″31, battendo la sorella Antonietta (Time Limit), ieri vincente nei 200 stile libero, seconda in 4’11″33 e Linda Caponi (Carabinieri) terza in 4’14″57. Il 29enne di Livorno invece nuota in 3’50″07, con il solito notevole ultimo cinquanta in 26″97, e precede il compagno Matteo Lamberti (Carabinieri/GAM Team) in 3’50″34 e Alessandro Ragaini (Team Marche) in 3’50″55.

Giulia D’Innoncenzo conferma tutta la sua bravura e poliedricità ed è la più veloce nei 100 farfalla, chiudendo in 59″77, tre centesimi meglio di Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) seconda in 59″80; terza è Sonia Laquintana (NC Azzurra 91) in 1’00″49. Nella prova maschile si impone Michele Lamberti in 53″57, alle spalle del 23enne bresciano Gianmarco Sansone (Esseci Nuoto) in 53″57 ed Edoardo Valsecchi (RN Florentia) in 53″91. Bis anche per Federica Toma e il giovane Christian Bacico che, dopo essere stati i miglior nei 100 dorso, sbaragliano la concorrenza anche nei 50.