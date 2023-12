Nuoto, Cina: esclusa la partecipazione di Sun Yang alle Olimpiadi di Parigi 2024

La Federnuoto cinese ha annunciato i propri criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, con cui saranno selezionati gli atleti da portare ai Giochi. La notizia è che non ci sono possibilità di vedere al via il tanto discusso Sun Yang, tre volte campione olimpico e undici volte campione mondiale poi squalificato per violazione delle norme antidoping per un periodo di quattro anni e tre mesi, decorrente dal 2020 al 2024. Yang impedì lo svolgimento di un test antidoping, distruggendo le fiale contenenti i suoi campioni.

La federazione ha infatti annunciato che le modalità di qualificazione si baseranno sui risultati dei Mondiali del 2023, svolti la scorsa estate a Fukuoka (Giappone), e del 2024, in programma il prossimo febbraio a Doha (Qatar). In ultima istanza si terrà conto dell’evento in programma ad aprile 2024 a Shenzen. Un annuncio che toglie ogni possibilità a Sun Yang, la cui squalifica scadrà il prossimo maggio. In ogni caso i criteri parlano anche di esclusione dai Giochi per ogni atleta sospeso per più di un anno per doping.