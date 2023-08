Nuoto, cancellata la tappa di World Cup a Parigi: condizioni critiche per la Senna

Cancellata la quarta tappa della World Cup in acque libere, in programma domenica 6 agosto a Parigi. Non si gareggerà in Francia nel test pre olimpico, a causa delle condizioni critiche delle acque della Senna e pericolose per gli atleti. “A seguito delle recenti precipitazioni superiori alla media a Parigi – si legge nel comunicato ufficiale – la qualità dell’acqua della Senna è rimasta al di sotto degli standard accettabili per la salvaguardia della salute dei nuotatori. Di conseguenza, World Aquatics, in consultazione con le autorità sanitarie pubbliche e i partner hanno deciso di cancellare la Open Water Swimming World Cup Paris”. Il prossimo e ultimo appuntamento della World Cup è fissato dunque per l’1 e 2 dicembre ad Eilat, in Israele.