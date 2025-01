Va in archivio anche la seconda giornata del meeting di nuoto a Ginevra, importante appuntamento in questi primi scampoli della nuova stagione. Gli azzurri si sono resi protagonisti di ottime prove anche nella giornata odierna, dopo che ieri, nel primo dei tre giorni (si chiude domani, 26 gennaio) della 58esima edizione del Challenge International nella città francofona svizzera, erano arrivate la vittoria di Carlo D’Ambrosio (100 maschili) e i secondi posti di Lucrezia Domina e Sofia Morini, oltre alla terza piazza di Sara Curtis.

Nuoto, meeting Ginevra: doppietta Burdisso nella seconda giornata

A prendersi la scena in questa seconda giornata è stato soprattutto Federico Burdisso, che spera di tornare ai suoi livelli in questo 2025, dopo il “reset” di fine 2024. Tornato ad allenarsi a Perugia da chi lo ha reso campione, ovvero Simone Palombi, il 23enne di Pavia ha concluso una grande gara nei 50 farfalla, vinti con un tempo molto interessante. Il bronzo olimpico di Tokyo 2020, infatti, fermato il cronometro in 23″86, tempo che gli vale la terza prestazione personale di sempre, a tre decimi dal proprio primato. Burdisso ha vinto il testa a testa con lo scozzese Dean Fearn, secondo per tre centesimi, mentre a chiudere il podio, con un ritardo di tre decimi, è Teo Del Riego Torres.

Federico non si è fermato qui, però, perché si ripete anche nella distanza dei 100 metri, che volo vede vittorio in 52″86 con il passaggio in 24″78 e il ritorno in 28″08.

Curtis vince nei 50 dorso, Mancini nei 200 rana

La già citata Sara Curtis, capace di ottenere un bel podio già ieri, è stata capace di salire sul podio anche oggi, per ben due volte. La 18enne di Savigliano, tesserata per Esercito e CS Roero, infatti, ha iniziato la proprio giornata con un terzo posto nei 50 farfalla, chiudendo in 27″51 dietro alla svizzera Lili-Rose Berthelot e alla belga Roos Vanotterdijk. Pochi minuti dopo, Curtis, seguita da Thomas Maggiora e ottava con la 4×100 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024, è salita sul gradino più alto del podio nei 50 dorso in 28″41, seguita a ruota da Anita Gastaldi (28″64).

La giornata ha visto sorridere anche Lucrezia Mancini, che dopo gli straordinari risultati a livello giovanile si affaccia al mondo delle big del nuoto con la volontà di affermarsi definitivamente. Per la 17enne di Foligno, tesserata per Spoleto Nuoto e seguita dal tecnico Piero Santarelli, è arrivata una bella vittoria nei 200 rana, chiusa in 2’31″23. Mancini ha prevalso nell’arrivo quasi in volata con la svizzera Theodora Taylor (2’31″65), mentre un’altra elvetica, Sophie Brassington, ha chiuso il podio con oltre un secondo di ritardo.

Il programma di domenica 26 gennaio

Mattina – batterie

200 stile libero M

200 stile libero F

200 farfalla

200 farfalla F

100 dorso M

1 0 0 dorso F

100 rana M

100 rana F

Pomeriggio – finali

200 stile libero M

200 stile libero F

200 farfalla M

200 farfalla F

100 dorso M

100 dorso F

100 rana M

100 rana F

50 stile libero F

50 stile libero M