Nuoto, Pilato agli Assoluti: “Noi donne non possiamo vivere con la paura”

Benedetta Pilato, bronzo iridato nei 50 rana a Fukuoka, si sfoga dopo aver ottenuto il pass olimpico a Parigi 2024 nei 100 rana, dominando la finale dei Campionati Italiani Assoluti invernali di Riccione 2023.

“Noi donne non possiamo vivere con la paura ed io non vorrei far vivere i miei figli in un mondo così“. Così l’azzurra sulla campagna di sensibilizzazione promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, cui aderisce la Fin.

Riguardo alla sua gara invece, Pilato dice: “Mi manca sempre un briciolo per arrivare al record italiano ma questa sera non posso proprio lamentarmi. Posso fare ancora di più e Antonio (il tecnico Satta, ndr), da questo punto di vista, mi sta stimolando molto a dare di più giorno dopo giorno. Non voglio, però, rinnegare il lavoro svolto con Vito (D’Onghia ndr) in dodici anni: se ho raggiunto questi successi è anche grazie a lui“.