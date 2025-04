Tutto pronto per il via alla stagione agonistica mondiale di arrampicata sportiva: questo fine settimana, infatti, partirà la Coppa del Mondo. Venerdì 18 aprile, e fino a domenica 20, si terrà la prima tappa in Cina: per il secondo anno consecutivo si parte da Keqiao con la gara di boulder. Nel dettaglio, questa specialità vedrà andare in scena sei tappe tra aprile e giugno. Dopo la Cina, infatti, si passerà a Curitiba, in Brasile (15-18 maggio), che ospiterà la prima gara di Coppa del Mondo IFSC in Sud America. La terza prova si svolgerà a Salt Lake City, negli USA (23-25 maggio). Poi le tappe in Europa, a Praga dal 6 all’8 giugno e a Berna dal 13 al 15 giugno, per arrivare alla tappa conclusiva a Innsbruck, dal 25 al 29 giugno.

Arrampicata sportiva: azzurri e grandi nomi internazionali nella prima tappa di boulder in Cina

GLI AZZURRI

L’azione si terrà allo Shaoxing Keqiao Yangshan Climbing Center e saranno otto gli azzurri impegnati. Al femminile, ecco la pluricampionessa italiana, nonché olimpionica di Parigi, Camilla Moroni, la Campionessa Italiana Giorgia Tesio, la detentrice della Coppa Italia assoluta Francesca Matuella, la Campionessa Mondiale Universitaria Giulia Medici, l’argento nella tappa italiana di Coppa Europa, Irina Daziano. Al maschile, invece, presenti il Campione Italiano Nicolò Sartirana, il pluricampione italiano e olimpionico di Tokyo Michael Piccolruaz e, al debutto in Coppa del Mondo, il detentore della Coppa Italia di circuito, nonché Campione Mondiale Universitario, Niccolò Antony Salvatore.

GLI ATLETI INTERNAZIONALI

Per quanto riguarda gli atleti con cui dovranno confrontarsi gli azzurri, al femminile mancano alcuni nomi altisonanti come Garnbret, Raboutou, Pilz, Grossman e Mori. Ma saranno comunque numerose le partecipanti di altissimo profilo. Ad esempio, saranno presenti l’australiana Mackenzie e la giapponese Nakamura, rispettivamente argento e bronzo in Coppa del Mondo assoluta, la francese Bertone, vice Campionessa Mondiale, l’americana Sanders, quarta nel circuito di Coppa del Mondo, e poi numerose atlete che hanno gareggiato a Parigi 2024, fra cui la cinese Zhang, la britannica McNeice, la giapponese Nonaka e la coreana Seo.

Ancora più prestigioso, invece, l’elenco dei partecipanti alla gara maschile. Si parte dal britannico Toby Roberts, Campione olimpico 2024, passando per il giapponese Sorato Anraku, vice Campione olimpico, oro in Coppa del Mondo assoluta, e l’americano Colin Duffy, quarto alle Olimpiadi parigine. Ancora, in gara il francese Sam Avezou, Campione Europeo in carica, olimpionico a Parigi, i fratelli giapponesi Meichi e Tomoa Narasaki, rispettivamente argento e bronzo in Coppa del Mondo assoluta, e numerosi atleti di alto livello, che hanno partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi, fra cui il belga Van Duysen, i francesi Jenft e Favot, il coreano Lee e il cinese Pan.

La date della tappa cinese di arrampicata sportiva

Il programma del primo weekend di arrampicata sportiva prevede per venerdì 18 alle ore 9 l’avvio delle qualifiche femminili e alle ore 16 l’inizio delle qualifiche maschili. Sabato 19 alle ore 12 si disputeranno le semifinali femminili e alle ore 19 le finali, mentre domenica 20 alle ore 12 si svolgeranno le semifinali maschili e alle ore 19 le finali maschili, a cui seguirà la cerimonia di premiazione.