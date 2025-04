Thomas Ceccon ha firmato il nuovo record italiano dei 200 dorso con un tempo di 1’55”71. L’italiano, che si allena in Australia, ha partecipato ai campionati australiani open di nuoto in scena a Brisbane. L’atleta olimpico ha ritoccato il precedente record di 1’56”29, firmato da Matteo Restivo nell’agosto del 2018. Il tempo era stato registrato in occasione degli Europei di Glasgow, con Restivo che aveva ottenuto la medaglia di bronzo. Con il tempo odierno, Ceccon ha staccato il pass di qualificazione anche per i 200 dorso ai Campionati Mondiali di Singapore, in programma per il prossimo lungo.

LE ALTRE QUALIFICAZIONI IRIDATE DI CECCON

Ceccon, campione olimpico ai Giochi di Parigi 2024, ma anche medagliato ai mondiali e agli Europei, si è trasferito in Australia lo scorso dieci gennaio. L’azzurro, seguito dal tecnico Dean Boxall, si sta allenando presso il St. Peters Western Swim Club di Brisbane. Quella dei 200 dorso è la seconda qualificazione iridata per Ceccon, che aveva già staccato il pass per i 100 dorso. L’italiano, ai National Preparation Meet, aveva nuotato in 52”84. Inoltre, il nuotatore azzurro vanta anche la qualificazione nella staffetta veloce, con un 48”18 ottenuto nei 100 stile libero.

IL PALMARES DI CECCON

Giochi Olimpici

2° Tokyo (JPN) 2020 – 4×100 stile libero

3° Tokyo (JPN) 2020 – 4×100 misti

4° Tokyo (JPN) 2020 – 100 dorso

12° Tokyo (JPN) 2020 – 100 stile libero

4° Tokyo (JPN) 2020 – 4×100 mista misti

1° Parigi (FRA) 2024 – 100 dorso

9° Parigi (FRA) 2024 – 200 dorso

3° Parigi (FRA) 2024 – 4×100 stile libero

9° Parigi (FRA) 2024 – 4×100 misti

Campionati Mondiali

17° Gwangju (KOR) 2019 – 100 dorso

1° Budapest (HUN) 2022 – 100 dorso

1° Budapest (HUN) 2022 – 4×100 mista

3° Budapest (HUN) 2022 – 4×100 stile libero

5° Budapest (HUN) 2022 – 4×100 mista misti

2° Fukuoka (JAP) 2023 – 4×100 stile libero

2° Fukuoka (JAP) 2023 – 100 dorso

Campionati Europei

5° Glasgow (GBR) 2018 – 100 dorso

9° Glasgow (GBR) 2018 – 4×100 misti

3° Budapest (HUN) 2021 – 4×100 stile libero

6° Budapest (HUN) 2021 – 100 dorso

3° Budapest (HUN) 2021 – 4×100 stile libero mista

3° Budapest (HUN) 2021 – 4×100 misti

1° Roma (ITA) 2022 – 100 dorso

1° Roma (ITA) 2022 – 4×100 stile libero

1° Roma (ITA) 2022 – 4×100 mista