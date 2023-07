Mondiali Nuoto, Abodi: “Grandi risultati, un meraviglioso prologo per Parigi 2024”

Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha parlato a margine della conferenza stampa della campagna di promozione per i prodotti della filiera della pasta, commentando i risultati degli Azzurri ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. “E’ una disciplina meravigliosa che tutti dovrebbero fare, fa bene e dimostra da tanto tempo che c’è una scuola italiana. Non sorprendono le vittorie e i grandi risultati, dall’altro sono felice di gioire ogni volta per le conferme di grandi nuotatrici e nuotatori e dei tanti giovani che raggiungono risultati di eccellenza. E’ un meraviglioso prologo per Parigi 2024”.