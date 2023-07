Mondiali Fukuoka 2023: Martinenghi quinto nei 50 rana e Paltrinieri ottavo negli 800, dopo 13 anni cade il record della Pellegrini

Quarta giornata per il nuoto in vasca ai Mondiali di Fukuoka 2023. Sono quattro gli italiani impegnati. Esordio per Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 stile, poi Alessandro Miressi, a caccia di un posto in finale nei 100 stile, Nicolò Martinenghi per sfidare i cinesi in finale nei 50 rana e Alberto Razzetti nella semifinale dei 200 misti dopo la delusione di ieri nei 200 farfalla.

Gregorio Paltrinieri è solo ottavo nella finale degli 800 stile libero uomini. L’azzurro non riesce a tenere il passo dei primi sin dall’inizio e molla dopo i 400 chiudendo in 7:53.68 gestendo le energie per i 1500 di domenica. Vince la gara il tunisino Hafnaoui in 7:37.00 davanti all’australiano Short, 7:37.76, e all’americano Finke, 7:38.67. Quarto posto per Wiffen, che toglie il record europeo a Paltrinieri nuotando in 7:39.19. Sono caduti ben tre record continentali con l’europeo di Wiffen, l’oceanico di Short e l’africano di Hafnaoui. Resta intatto il record del mondo di 7:32.12 di Zhang. Delusione anche per Nicolò Martinenghi che è quinto nella finale dei 50 rana. 26.84 per l’azzurro, che si ferma a 5 centesimi dal podio, occupato dal cinese Sun in 26.79. Vince l’altro cinese Qin in 26.29 davanti all’americano Fink in 26.59. Quarto posto per Williamson in 26.82

Nelle altre finali cade il record del mondo dei 200 stile libero donne di Federica Pellegrini, 1:52.98, dopo 13 anni e 11 mesi. Il primato più longevo del nuoto femminile le viene tolto dall’australiana O’Callaghan, che nuota in 1:52.85 battendo la connazionale Titmus, 1:53.01, con un’ultima vasca da 28.11. Terzo posto per McIntosh, 1:53.65, davanti a Haughey, 1:53.96. Secondo oro in questi Mondiali per la classe 2004 di Queensland dopo la vittoria nella 4×100 stile. Il francese Marchand domina la finale dei 200 farfalla uomini nuotando in 1:52.43. Secondo posto per Chmielewski in 1:53.62 davanti a giapponese Honda, 1:53.66. Seconda medaglia d’oro per il classe 2002 dopo i 400 misti.

Per quanto riguarda le semifinali dei 100 stile libero uomini non una prima batteria velocissima con l’ungherese Nemeth primo in 47.62 davanti a Popovici. Nella seconda semifinale Miressi cala vistosamente nella seconda vasca e chiude con il suo peggior tempo da quando è a Fukuoka nuotando in 48.21. L’azzurro è fuori dalla finale con l’11° tempo. Gli otto finalisti di domani saranno Richards, 47.47, Chalmers, 47.52, Pan, 47.61, Nemeth, 47.62, Popovici, 47.66, Crooks, 47.71, Grousset, 47.87, Alexy, 48.06. Nelle semifinali dei 50 dorso donne miglior tempo combinato per Smith, che fa il record americano nuotando in 27.10. Secondo tempo per Mckeown, 27.26, terzo per Cox, 27.29. Seguono Masse, 27.49, Berkoff, 27.49, Pigree, 27.70, Wilm, 27.71, Wang, 27.74. Nelle semifinali dei 200 farfalla donne miglior tempo combinato per Pudar in 2:06.60. Seguono Smith, 2:06.83, McIntosh, 2:06.85, Dekkers, 2:07.11, Bach, 2:07.15, Stephens, 2:07.47, Mitsui, 2:07.51, Looney, 2:07.72.