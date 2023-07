Mondiali Fukuoka 2023, nel nuoto artistico domina l’Asia: oro alla Cina, argento al Giappone. Solo sesta l’Italia

Nei Mondiali di Fukuoka 2023 nella disciplina del nuoto artistico, nella mattinata di venerdì, è andata in scena la finalissima con anche le nostre azzurre che hanno preso parte alla gara. Il sogno azzurro coltivato nella semifinale di arrivare ad una medaglia, però, non è andato in porto per una prestazione non eccellente delle nostre azzurre. Il dominio nella piscina di Fukuoka è stato quello del continente asiatico, principe in questa tipologia di gara. Una performance incredibile e straordinaria da parte della Cina ha regalato alle asiatiche il gradino più alto del podio con un punteggio altissimo (nello specifico 329.1687). Al secondo posto si è piazzato il Giappone che ha chiuso al secondo posto dopo un’ottima prestazione che però non ha permesso alle atlete di casa di superare la Cina. Il terzo posto, invece, parla europeo, ma non parla di Spagna. Le iberiche non sono riuscite a centrare il podio, per una prestazione importante e molto bella esteticamente dell’Ucraina che si è presa il terzo posto. Quinta Israele, solo seste come detto, le nostre azzurre. La classifica si è chiusa in quest’ordine: 7. Grecia, 8. Australia, 9. Gran Bretagna, 10. Kazakistan, 11. Stai Uniti, 12. Egitto.