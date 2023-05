Mondiale nuoto di fondo 2023: dodici gli azzurri impegnati in Sardegna

La Sardegna si prepara ad ospitare la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere. Le due 10 km andranno in scena nella giornata di sabato 20 maggio con la maschile che partirà alle ore 10.00 mentre quella femminile alle ore 13.00. Saranno 12 (nove uomini e tre donne) gli azzurri impegnati a Golfo Aranci: Gregorio Paltrinieri (foto Giorgio Scala/DBM), Domenico Acerenza, Mario Sanzullo, Andrea Manzi, Dario Verani, Pasquale Sanzullo, Ivan Giovannoni, Davide Marchello, Matteo Furlan, Arianna Bridi, Barbara Pozzobon e Sofie Callo. Il campo gara sarà formato da un quadrilatero lungo 1.666 metri (615.5 sul lato lungo e 216.5 su quello corto oltre alle boe). La prova si svolgerà su sei giri. La temperatura dell’acqua verrà presa a ridosso del via e determinerà l’utilizzo o meno della muta, obbligatoria sotto i 18°.